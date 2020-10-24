Учёные нашли объяснение большому числу бессимптомников по COVID-19

https://static.news.ru/photo/54533d14-1726-11eb-a020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бессимптомное протекание коронавируса может быть связано с толерантностью к инфекции и не иметь отношения к хорошему иммунитету. При этом состоянии иммунная система воспринимает антиген как собственный и не пытается его отторгнуть.

К такому выводу пришли специалисты Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета.

Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию, — пояснил «Известиям» директор института Андрей Васин.

Специалисты Колледжа лёгочной медицины китайской больницы общего профиля в Пекине уже описали случаи трёх пациентов с толерантностью к коронавирусу. У этих больных не было симптомов заболевания, но долгое время сохранялось вирусное присутствие.

До этого подобный феномен был описан для туберкулёза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больные, которые случайно узнали, что они переболели или болеют коронавирусом, описали симптомы заболевания. Так называемые бессимптомники даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры.