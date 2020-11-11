Голикова: в 31% случаев коронавирус проходит без симптомов

https://static.news.ru/photo/1d5341ee-240d-11eb-9bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа проходит в бессимптомной форме в 31% случаев. С таким заявлением выступила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что без симптомов проходит 31% случаев заражений. Это значит, что недуг протекает без клинических симптомов у 1237,5 заболевшего на 100 тысяч населения.

В России из общего числа заболевших с начала пандемии 31% — это контактные бессимптомные случаи. Это составляет 1237,5 случая на 100 тысяч населения, — цитирует Голикову РИА Новости.

За прошедшие сутки в стране коронавирус подтвердили у 19 851 человека. Всего за время пандемии инфекцией заразились 1 836 960 жителей РФ.

В общей сложности от коронавируса выздоровели 1 369 357 россиян (+18 616 за сутки), скончались от инфекции 31 593 человека (+432 за сутки).

Как ранее передавал NEWS.ru, наибольшее число заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве. Об этом сообщила Голикова.