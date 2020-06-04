В ВОЗ призвали готовиться ко второй волне коронавируса в сентябре

https://static.news.ru/photo/7b4b120a-a658-11ea-98c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса возникнет уже в сентябре. Об этом заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге, призвав к этому времени принять дополнительные меры.

В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп, — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас многие страны на фоне улучшения ситуации с COVID-19 ослабляют введённые ограничительные меры, однако это не значит, что наступило время «праздновать».

Количество заболевших COVID-19 во всём мире преодолело планку в 6,5 млн. Свыше 386 тысяч пациентов скончались. В России, согласно последним данным, выявлено 432,2 тысячи случаев заражения. Исцелились 195,5 тысячи человек, 5,2 тысячи умерли.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что интенсивность второй волны коронавируса будет целиком зависеть от умения и готовности системы здравоохранения распознать начало подъёма заболеваемости. Вирус сохранится в человеческой популяции до тех пор, пока не будет разработана эффективная вакцина или некое «чудодейственное» лекарство от него, писал NEWS.ru.