В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/1ccc9dbe-208a-11eb-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что делать прогнозы по развитию эпидемиологической ситуации в стране сейчас сложно. По её словам, за более точными данными следует обращаться к отечественным эпидемиологам.

Лишь в нескольких европейских городах сейчас не наблюдается рост случаев заражения, поэтому странам важно принимать меры для спасения и жизни людей, и экономики, отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

ВОЗ рекомендовала, чтобы точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства, — пояснила представитель авторитетной организации.

Вуйнович отдельно подчеркнула, что вирус активно передаётся внутри семьи. Важно обращать внимание на любой симптом COVID-19, добавила она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа). Спада заболеваемости в России на фоне пандемии коронавируса следует ожидать не скоро, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.