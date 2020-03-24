Из-за пандемии коронавируса волонтёры — едва ли не самая востребованная единица в социуме на всей планете. На эту славную стезю вступил даже главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью: он поработал в лондонском бюро «Энфилд», помог доставить предметы первой необходимости пожилым людям. В России в связи с режимом самоизоляции организовано движение «Мы вместе 2020». Особенно остро вопрос с волонтёрской помощью стоит в Москве. Как стать добровольцем в столице и сколько пожилых людей с 25 марта ждут поддержки волонтёров, рассказали эксперты.
В волонтёров превращаются онлайн
Добровольцы в рамках борьбы с коронавирусом будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств тем людям, кто вынужден соблюдать режим самоизоляции. В настоящее время их поделили на группы — волонтёры штаба (обработка заявок), волонтёры выездной группы (доставка продуктов, лекарств, выброс мусора) и онлайн-волонтёры для дистанционной помощи. Есть также рубрика «Иная помощь», в рамках которой добровольцам на «войне» с коронавирусом, возможно, придётся выгуливать собак.
Как следует из материалов, всем добровольцам предложат пройти обучение. Их научат грамотно вести себя в условиях распространения COVID-19: правильно общаться и держать дистанцию с подопечными, грамотно обращаться с мусором и особенно тщательно соблюдать гигиену. Обеспечение всеми необходимыми средствами защиты штаб по помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции берёт на себя.
Дополнительные вопросы от кандидатов в волонтёры следует отправлять на почту: region@volmedic.com.
Желающие оказать помощь старикам и больным людям в период пандемии коронавируса начинают с того, что заходят на сайт организации «Всероссийское общественное движение „Волонтёры-медики“». Далее следует выбрать регион, в котором кандидат в добровольцы намерен действовать, а также убедиться, соответствуете ли вы всем критериям. В Москве, как и в большинстве регионов, к волонтёрам предъявляют не слишком строгие требования.
Для участия в работе выездных групп будущий доброволец должен соответствовать критериям:
• возраст от 18 до 50 лет;
• хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, в том числе высокой температуры тела (>37,0);
• отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы.
К работе в штабе и онлайн-группах можно приступать всем желающим старше 16 лет.
Для «посвящения» в волонтёры на сайте рекомендовано заполнить анкету. С дополнительными вопросами можно обратиться на почту регионального отделения штаба. Для Москвы это e-mail
В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы тему с волонтёрами комментировать не стали. Как пояснили представители ведомства, все комментарии станут возможны лишь с 25 марта, после того как на эту тему выскажется мэр города Сергей Собянин.
Кто ждёт волонтёрскую помощь в Москве
Ранее NEWS.ru сообщал, что с 26 марта по 14 апреля все жители столицы старше 65 лет и граждане, страдающие такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология, перенёсшие инфаркт или инсульт, обязаны
Сведениями о том, сколько примерно жителей столицы нуждается в волонтёрской помощи, с NEWS.ru поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Согласно данным о численности населения Москвы, предоставленным экспертом, в столице на 1 января 2019 года проживало более 3,5 млн пенсионеров. Из них 2 402 599 человек — в возрасте старше 65 лет. К этой категории пожилых людей следует прибавить тех москвичей, у кого есть перечисленные выше хронические заболевания.
Теоретически заявить о помощи могут не менее 3-4 млн жителей столицы. На практике их число значительно меньше: за кем-то ухаживают родственники, у кого-то есть дружественно настроенные соседи, часть возрастных людей уедет за город. Реально, по мнению Крупнова, в помощи будут нуждаться около 1 млн человек. Остаётся лишь надеяться, что они не станут обращаться все одновременно, тем более что дозвониться непросто.
По телефону всероссийского штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции, совместного детища ВОД «Волонтёры-медики» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), дают лишь самые общие рекомендации (номер +7 800-200-34-11). Пожилых людей просят воздержаться от посещения общественных мест и контактов с другими людьми. Если такие контакты неизбежны, то нужно держаться на расстоянии не менее 1,5 метра от собеседников. Москвичей переадресуют на номер горячей линии департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09, но предупреждают сразу, что номер перегружен.
Москва должна расширить штат сотрудников колл-центра уже в ближайшее время, обещают сотрудники штаба. И тогда всем, кто нуждается, бесплатно помогут с доставкой продуктов и лекарств, оплатой ЖКХ, выгулом собак.
Без громких слов
Чтобы помочь пожилым родственникам, знакомым или просто соседям, совершенно не обязательно официально числиться волонтёром. Надо помнить о том, что испытания такого рода — проверка социума на зрелость. Подойти и предложить помощь людям старшего поколения не так уж сложно. Как уже сообщал NEWS.ru, с 21 марта в рамках акции #МыВместе работает агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период пандемии коронавируса. Предложить свою помощь в покупке продуктов, оказании юридической и психологической поддержки можно на сайте МыВместе2020.рф.
Как ранее сообщал NEWS.ru, с 25 марта из-за COVID-2019 на всей планете будут жить в режиме самоизоляции более 2,6 млрд человек. Обязали оставаться дома своих граждан правительства Франции, Великобритании, Колумбии и Италии. С 25 марта жёсткие меры вводит Индия, и именно она даст колоссальную прибавку в численности самоизолированных — около 1,3 млрд человек. В некоторых других странах введены комендантский час и карантин, в остальных власти ограничились рекомендациями о сокращении социальных контактов.
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