Из-за пандемии коронавируса волонтёры — едва ли не самая востребованная единица в социуме на всей планете. На эту славную стезю вступил даже главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью: он поработал в лондонском бюро «Энфилд», помог доставить предметы первой необходимости пожилым людям. В России в связи с режимом самоизоляции организовано движение «Мы вместе 2020». Особенно остро вопрос с волонтёрской помощью стоит в Москве. Как стать добровольцем в столице и сколько пожилых людей с 25 марта ждут поддержки волонтёров, рассказали эксперты.

В волонтёров превращаются онлайн

Добровольцы в рамках борьбы с коронавирусом будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств тем людям, кто вынужден соблюдать режим самоизоляции. В настоящее время их поделили на группы — волонтёры штаба (обработка заявок), волонтёры выездной группы (доставка продуктов, лекарств, выброс мусора) и онлайн-волонтёры для дистанционной помощи. Есть также рубрика «Иная помощь», в рамках которой добровольцам на «войне» с коронавирусом, возможно, придётся выгуливать собак.

Как следует из материалов, всем добровольцам предложат пройти обучение. Их научат грамотно вести себя в условиях распространения COVID-19: правильно общаться и держать дистанцию с подопечными, грамотно обращаться с мусором и особенно тщательно соблюдать гигиену. Обеспечение всеми необходимыми средствами защиты штаб по помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции берёт на себя.

Дополнительные вопросы от кандидатов в волонтёры следует отправлять на почту: region@volmedic.com.

Желающие оказать помощь старикам и больным людям в период пандемии коронавируса начинают с того, что заходят на сайт организации «Всероссийское общественное движение „Волонтёры-медики“». Далее следует выбрать регион, в котором кандидат в добровольцы намерен действовать, а также убедиться, соответствуете ли вы всем критериям. В Москве, как и в большинстве регионов, к волонтёрам предъявляют не слишком строгие требования.

Для участия в работе выездных групп будущий доброволец должен соответствовать критериям:

• возраст от 18 до 50 лет;

• хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, в том числе высокой температуры тела (>37,0);

• отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы.

К работе в штабе и онлайн-группах можно приступать всем желающим старше 16 лет.

Для «посвящения» в волонтёры на сайте рекомендовано заполнить анкету. С дополнительными вопросами можно обратиться на почту регионального отделения штаба. Для Москвы это e-mail shtab77@volmedic.com .

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы тему с волонтёрами комментировать не стали. Как пояснили представители ведомства, все комментарии станут возможны лишь с 25 марта, после того как на эту тему выскажется мэр города Сергей Собянин.

Кто ждёт волонтёрскую помощь в Москве

Pixabay

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 26 марта по 14 апреля все жители столицы старше 65 лет и граждане, страдающие такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология, перенёсшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Им рекомендовано находиться по месту проживания либо переехать на дачу. Меры приняты с целью уберечь наиболее уязвимую часть населения от коронавирусной инфекции. Подробности можно узнать в поправках к указу мэра Москвы .

Сведениями о том, сколько примерно жителей столицы нуждается в волонтёрской помощи, с NEWS.ru поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Согласно данным о численности населения Москвы, предоставленным экспертом, в столице на 1 января 2019 года проживало более 3,5 млн пенсионеров. Из них 2 402 599 человек — в возрасте старше 65 лет. К этой категории пожилых людей следует прибавить тех москвичей, у кого есть перечисленные выше хронические заболевания.

Теоретически заявить о помощи могут не менее 3-4 млн жителей столицы. На практике их число значительно меньше: за кем-то ухаживают родственники, у кого-то есть дружественно настроенные соседи, часть возрастных людей уедет за город. Реально, по мнению Крупнова, в помощи будут нуждаться около 1 млн человек. Остаётся лишь надеяться, что они не станут обращаться все одновременно, тем более что дозвониться непросто.

По телефону всероссийского штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции, совместного детища ВОД «Волонтёры-медики» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), дают лишь самые общие рекомендации (номер +7 800-200-34-11). Пожилых людей просят воздержаться от посещения общественных мест и контактов с другими людьми. Если такие контакты неизбежны, то нужно держаться на расстоянии не менее 1,5 метра от собеседников. Москвичей переадресуют на номер горячей линии департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09, но предупреждают сразу, что номер перегружен.

Москва должна расширить штат сотрудников колл-центра уже в ближайшее время, обещают сотрудники штаба. И тогда всем, кто нуждается, бесплатно помогут с доставкой продуктов и лекарств, оплатой ЖКХ, выгулом собак.

Без громких слов

Максим Блинов/РИА Новости

Чтобы помочь пожилым родственникам, знакомым или просто соседям, совершенно не обязательно официально числиться волонтёром. Надо помнить о том, что испытания такого рода — проверка социума на зрелость. Подойти и предложить помощь людям старшего поколения не так уж сложно. Как уже сообщал NEWS.ru, с 21 марта в рамках акции #МыВместе работает агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период пандемии коронавируса. Предложить свою помощь в покупке продуктов, оказании юридической и психологической поддержки можно на сайте МыВместе2020.рф.

Как ранее сообщал NEWS.ru, с 25 марта из-за COVID-2019 на всей планете будут жить в режиме самоизоляции более 2,6 млрд человек. Обязали оставаться дома своих граждан правительства Франции, Великобритании, Колумбии и Италии. С 25 марта жёсткие меры вводит Индия, и именно она даст колоссальную прибавку в численности самоизолированных — около 1,3 млрд человек. В некоторых других странах введены комендантский час и карантин, в остальных власти ограничились рекомендациями о сокращении социальных контактов.