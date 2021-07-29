В «Векторе» сообщили о 26 миллионах привитых россиян

В России полностью привиты от коронавируса 26 млн граждан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале вакцины «ЭпиВакКорона».

Первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян, полностью привиты — 26 миллионов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные относятся ко всем вакцинам, зарегистрированным в России. При этом препаратом «ЭпиВакКорона» полностью вакцинировано около миллиона человек.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.

Ранее советский и российский вирусолог, учёный Анатолий Альтштейн заявил, что «ЭпиВакКорона» не работает. Она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».

Инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и центр «Вектор». Они просят провести независимую проверку препарата и опубликовать результаты III этапа его испытаний.