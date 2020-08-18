В «Векторе» рассказали о втором этапе испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f105dfba-e146-11ea-9638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» стартовал второй этап испытания вакцины от COVID-19.

14 человек уже лежат в стационаре. Им поставили вакцину, ребята чувствуют себя хорошо, девчонки в волейбол играют, — сообщили порталу «КП-Новосибирск» в «Векторе».

В эксперименте участвует две группы людей. В каждой группе по 43 человека. Одним ввели препарат, а другим — плацебо. Только эксперты знают, какой препарат кому поставили. Все добровольцы подписали специальный договор, в котором прописаны побочные эффекты, а также правила поведения.

Добровольцам предоставили пятиразовое питание, Wi-Fi и спортзал. В таких условиях придётся находиться 23 дня. Они не могут покидать территорию больницы. Общение с родственниками возможно только по телефону. Однако сибиряки могут получать посылки.

Кроме того, жизнь каждого пациента застрахуют. А за участие в эксперименте каждому выплатят по 148 тысяч.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.