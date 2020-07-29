В «Векторе» обозначили сроки начала производства вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/da20e7fc-d17b-11ea-88b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim /Global Look Press

Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», может начаться в конце 2020 года. Об этом заявил завлабораторией центра Ильназ Иматдинов.

По тем данным, с которыми во всяком случае я знаком, после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы в том числе наладить промышленный выпуск препарата. Если не ошибаюсь, это уже конец этого года либо начало следующего, — приводит его слова ТАСС.

Иматдинов отметил, что «Вектор» планирует увеличить количество добровольных участников испытаний вакцины до 100 человек. Этого, по его словам, достаточно, чтобы оценить безвредность и эффективность препарата.

28 июля Роспотребнадзор сообщил о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной центром «Вектор». Первый доброволец получил прививку 27 июля. Ещё четыре человека получат препарат с интервалом в 72 часа. Врачи будут вести стационарное наблюдение за самочувствием добровольцев.

Ожидается, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил источник в российском правительстве. Несмотря на то что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи, писал NEWS.ru.