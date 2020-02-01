https://static.news.ru/photo/ce2a4b54-4504-11ea-8eb5-fa163e074e61_660.jpg Комендант на проходной 5-го корпус общежития Тюменского индустриального университета, где проживала китайская студентка, у которой был диагностирован коронавирус Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Обработка всех помещений Тюменского индустриального университета проходит три раза в день после диагностики коронавируса у одной из студенток. Об этом рассказала ректор вуза Вероника Ефремова.

Мы обрабатываем всё санитарными средствами — не так, как обычно, и чаще, чем обычно. Все общежития мониторятся медиками — не вузовскими, нас патронируют наши поликлиники. Идут замеры температуры, у ребят спрашивают, есть ли жалобы или нет, — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, при первых признаках вирусной инфекции студентам дают противовирусные препараты. Все учащиеся обеспечены водой, питанием и образовательными ресурсами.

Ранее NEWS.ru писал, что заболевшая коронавирусом китайская студентка из Тюмени поступила к врачам с симптомами ОРЗ. В настоящее время её состояние удовлетворительное и самочувствие не ухудшалось.