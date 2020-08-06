В Тюмени пропала девочка, сообщившая родителям о преследующем ее мужчине

https://static.news.ru/photo/532f926a-d80c-11ea-b14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетняя девочка пропала в Тюмени по дороге к бабушке.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на оперативном штабе Тюменской области, перед этим девочка по телефону сообщила родителям, что её преследует незнакомый мужчина.

6 августа около 17:40 (девочка) пошла в гости к своей бабушке на улицу Парковую, но туда не дошла, — говорится в сообщении.

Как поясняет мать девочки, малышка позвонила бабушке с дороги, находясь в районе сквера Авиаторов, и рассказала, что за ней увязался незнакомый мужчина. При этом расстояние, которое ей нужно было пройти от улицы Новой, составляет не более 500 метров. Отмечается, что взрослые, которые вышли навстречу ребёнку, не нашли её.

Ранее сотрудники омской полиции доказали вину таксиста в изнасиловании 21-летней девушки. Они проверили его на полиграфе. По версии следствия, 20 апреля этого года 21-летняя девушка поймала такси, когда возвращалась домой из больницы. Таксист отвёз её на объездную дорогу, где изнасиловал у заброшенного здания. После этого он забрал у пассажирки золотое кольцо, а потом привёз девушку домой. Пострадавшая сразу же обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Грабёж» и «Изнасилование». Сначала 36-летний подозреваемый стал отрицать свою вину, а позже заявил, что изнасилования не было, а всё произошло «по обоюдному согласию». Мужчина заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи. Как сообщили в СК РФ, исследование показало, что таксист говорит неправду, после чего он признал свою вину, писал NEWS.ru.