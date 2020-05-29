В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

https://static.news.ru/photo/aa15a3ba-a1cc-11ea-ad09-fa163e074e61_660.jpg Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и председатель регионального государственно-правового комитета Наталья Архипова Фото: tularegion.ru

В Тульской области начнут ослаблять введённые из-за пандемии ограничения.

Как отмечается в указе правительства региона, с 1 июня в области возобновить работу смогут летние кафе с открытой верандой и торговые центры площадью до 400 квадратных метров.

Кроме того, с небольшими ограничениями будут работать солярии, салоны красоты и парикмахерские. Так, на стрижку жители области будут обязаны приходить по предварительной записи, а в салоне не может находиться более пяти человек одновременно. Также возобновятся практические занятия в автошколах, сообщает РИА Новости.

В области также можно будет проводить официальные мероприятия, в которых принимают участие не более 30 человек. Цифровые пропуска для пересечения границ региона больше не нужны.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Тульской области продлили до 31 мая режим самоизоляции, но разрешили жителям гулять в парках и посещать бассейны. Что касается прогулок в парках, то жители области обязаны иметь средства индивидуальной защиты, не собираться толпами и соблюдать дистанцию.