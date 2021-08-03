В тоннеле московского метро произошло возгорание кабеля

Возгорание кабеля произошло в тоннеле между станциями «Театральная» и «Тверская» на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС.
В 19:04 мск на перегоне «Тверская» — «Театральная» обнаружено возгорание кабеля. Поезд высадил пассажиров на станции «Тверская» на время ликвидации возгорания. <...> В 19:18 мск возгорание было ликвидировано, — сообщили агентству источник в метрополитене.
Он уточнил, что для восстановления интервала движения поездов понадобится некоторое время.
Как сообщалось, в метро нередко происходят конфликты с участием пьяных пассажиров. Так, в марте в московском метро мужчина, исполнявший песни в вагоне электропоезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение.