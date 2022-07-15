В Telegram могут запретить голосовые сообщения Пользователи Telegram смогут запретить отправку голосовых сообщений

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

У пользователей мессенджера Telegram появится возможность запрещать отправку голосовых сообщений. Новой функцией смогут воспользоваться обладатели Premium-подписки, а на сегодняшний день она доступна в beta-версии приложения для операционных систем Android, сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Отмечается, что помимо голосовых сообщений можно будет запретить отправку видеосообщений «в кружочках». Новая функция будет располагаться в настройках конфиденциальности, равно как и прием звонков, сообщений и другое. Ограничить отправку неугодных голосовых сообщений можно будет как всем пользователям сервиса, так и конкретным лицам.

Нововведение будет доступно пользователям недавно появившейся платной подписки на Telegram. Стоимость использования Premium-аккаунта составляет 300 рублей.

Ранее в пресс-службе соцсети «ВКонтакте» сообщили, что пользователей будут предупреждать о подозрительном собеседнике в личной беседе или групповом чате, если алгоритмы зафиксируют подозрительную активность от этого человека. При этом пожаловаться на предполагаемого злоумышленника можно будет прямо в переписке.