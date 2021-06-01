В столице открылась выставка «Вечерней Москвы»

https://static.news.ru/photo/4b4a6e1e-c2f1-11eb-93c5-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Орлов/«Вечерняя Москва»

На Гоголевском бульваре открылась выставка, которая посвящена истории одной из самых знаменитых газет «Вечерняя Москва». Жителям столицы рассказали о почти 100-летней истории этого издания.

Сотрудники издания отметили , что «Вечёрку» создавали как городскую газету — друга, приходящего в гости. На свежем воздухе выставили плакаты, на которых отражена история. Повествование идёт с 6 декабря 1923 года, так как именно тогда вышел первый номер. Все основные события минувшего века описала «Вечерняя Москва». Даже во время войны работа не прекращалась. За прошедшие годы журналисты выпустили почти 30 тысяч номеров газеты. Её выпуски остаются кальками каждого дня. С ними могут ознакомиться жители и гости столицы.

Алексей Орлов/«Вечерняя Москва»

Сейчас «Вечерняя Москва» выходит пять дней в неделю. Но при этом газете удаётся успешно вести сайт, который постоянно обновляется, рассказывая о самых главных новостях.

Ранее парк «Музеон» в Москве решил закрыть выставку «7» поискового отряда «Лиза Алерт», приуроченную к дню пропавших детей. Изначально парк хотел спрятать её только от несовершеннолетних, однако по итогу администрация огородила её от всех.