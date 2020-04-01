В США рассказали, как распорядятся полученным из РФ медоборудованием

США незамедлительно введут в эксплуатацию полученные из России медицинское оборудование и материалы. Об этом заявила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.
Ожидается, что самолёт, на борту которого находятся средства индивидуальной защиты от заражения и необходимая медицинская техника прилетит в США 1 апреля.
Мы незамедлительно введем в эксплуатацию все необходимые предметы, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDА), — цитирует ТАСС Росс.
Она добавила, что США таким же образом направляют необходимое оборудование и материалы во многие другие страны.
Ранее NEWS.ru писал, что 1 апреля с территории подмосковного аэропорта Чкаловский вылетел российский военно-транспортный самолёт. Он направился в США для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.