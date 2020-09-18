Бесконтактный регби включили в спортивную программу российских школьников

Спортивная игра тег-регби была официально включена в процесс учебной подготовки школьников в России.
Такое решение было принято на заседании федерального учебно-методического объединения Министерства просвещения Российской Федерации по утверждению образовательных программ. Теперь преподаватели по физкультуре смогут использовать тег-регби на своих уроках, говорится в пресс-релизе Федерации регби в России.
Тег-регби — это бесконтактная и менее травмоопасная модификация регби. В игре запрещены захваты и схватки и нет вбрасываний из аута. Единственный допустимый контакт между соперниками — это срывание специальных лент с пояса.
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы намерены рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить контроль за здоровьем учащихся в российских школах.
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