Бесконтактный регби включили в спортивную программу российских школьников

https://static.news.ru/photo/3072d968-f98a-11ea-9f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивная игра тег-регби была официально включена в процесс учебной подготовки школьников в России.

Такое решение было принято на заседании федерального учебно-методического объединения Министерства просвещения Российской Федерации по утверждению образовательных программ. Теперь преподаватели по физкультуре смогут использовать тег-регби на своих уроках, говорится в пресс-релизе Федерации регби в России.

Тег-регби — это бесконтактная и менее травмоопасная модификация регби. В игре запрещены захваты и схватки и нет вбрасываний из аута. Единственный допустимый контакт между соперниками — это срывание специальных лент с пояса.

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