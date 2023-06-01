В СПЧ выступили против запрета операций по смене пола Член СПЧ Меркачева выступила против законопроекта о запрете операций по смене пола

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачева

Законопроект о запрете операций по смене пола для взрослых ограничит доступ части россиян к необходимой медицинской помощи, считает член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с Lenta.ru она отметила, что выступает против данной инициативы. По ее словам, запрет приведет к тому, что люди будут вынуждены уезжать в другие страны для проведения операции или не смогут справиться с проблемами.

Таким законопроектом мы можем лишить человека доступа к высококачественной специализированной медицинской помощи. Эти люди будут вынуждены уезжать в другие страны, чтобы им там проводили операцию, либо, когда эти люди осознают свои проблемы и поймут, что справиться с ними не могут, будут выбирать радикальные способы, — пояснила член СПЧ.

По словам правозащитницы, процесс одобрения на подобное хирургическое вмешательство в России разрабатывался годами. Он устроен так, что операцию по смене пола в итоге проводят только людям с врожденной аномалией, которым это действительно необходимо. Меркачева пояснила, что экспертиза проводится в несколько этапов, а психиатры и психологи помогали найти себя тем, кто просто «запутался». Запрет в таком случае нивелирует все достижения в этой области.

Система, которая существовала, защищала от необдуманных решений, то есть не было ситуаций, когда человеку, которому внезапно пришло в голову сменить пол, сразу же делают операцию: все было предусмотрено. Я считаю, что у нас все было прекрасно и достойно, — заключила правозащитница.

В Государственную думу ранее внесли законопроект о запрете смены пола, кроме лечения врожденных аномалий у детей. В документе сказано, что медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения.