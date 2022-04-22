В СПЧ назвали истеричным предложение об эвакуации россиян с Запада

Член Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин в беседе с NEWS.ru не согласился с предложением сенатора Константина Косачева, который допустил возможность эвакуации россиян из западных стран ввиду возрастающего уровня русофобии. По мнению Бабушкина, нужно эвакуировать только тех граждан, которые просят о помощи.

Там, где люди находят общий язык и не стремятся к эвакуации, то их эвакуировать не надо. Самое главное самим не разжигать истерику. Вред от этого ещё больше, чем от действий нехороших людей. Вот это могу посоветовать Косачеву. Не истерить, — заявил он.

Член СПЧ рассказал, что многие живущие за границей россияне действительно говорят о русофобии. Для решения проблемы Бабушкин предложил направлять дипломатические ноты в страны, где существует подобная тенденция.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сложившаяся в мире ситуация с навязыванием ненависти ко всему русскому беспрецедентна и требует принятия соответствующих мер. Он отметил, что с ненавистью и притеснениями за рубежом сталкиваются и российские представительства, и граждане страны, в ряде случаев это начинает представлять угрозу для жизни и здоровья.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, русофобия стала доминирующим течением в Европе, и она воспринимается как реальность. Он также отметил, что Варшава устанавливает в этой области определённые стандарты.