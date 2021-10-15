Матвиенко заявила об отсутствии оснований для общефедерального локдауна

Ситуация с распространением коронавируса во всех регионах России разная, однако оснований для введения локдауна на всей её территории нет. Об этом в интервью RT заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, это приведёт к негативным последствиям как для страны, так и для граждан.

Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет, — сказала председатель верхней палаты российского парламента.

Она отметила, что нельзя «по средней температуре по госпиталю» принимать какие-то управленческие решения. Необходимо действовать точечно, в каждом субъекте. Матвиенко указала, что решение об ограничениях региональные власти принимают сами, но при этом опираются на регламенты и рекомендации санитарно-эпидемиологических служб.

Спикер Совфеда добавила, что введение общероссийского локдауна нецелесообразно, поскольку это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти перейдут к жёстким мерам в борьбе с COVID-19 в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. Он добавил, что нужно продолжать разъяснять людям необходимость вакцинации.