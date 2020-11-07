В Совфеде призвали не истреблять животных из-за угрозы передачи COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e17f908-2114-11eb-94a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. S. Peifer/blickwinkel/Global Look Press

Уничтожение животных, которых подозревают в способности передавать людям коронавирус, является крайней мерой, которую следует избегать. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Вопрос передачи SARS-CoV-2 от животных к человеку требует изучения.

Тенденция достаточно новая, нам важно сейчас самим не перепугаться, надо этот вопрос прорабатывать, иначе мы сейчас кинемся истреблять каких-то животных, ни в коем случае этого делать нельзя, — цитирует Майорова ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что уничтожение популяций животных нарушает биологический баланс. Он напомнил, что каждое живое существо на планете «играет свою особенную роль». По его словам, следует изучить возможность лечить и изолировать животных, которые способны передавать COVID-19.

Ранее в Дании у норок нашли коронавирус, который может передаваться людям. Как писал NEWS.ru, власти решили уничтожить всех норок в стране — около 17 миллионов особей. В ВОЗ сообщили, что случаи передачи коронавируса от норок к человеку отмечены уже в шести странах.