Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил устранить препятствия, которые мешают многодетным родителям открывать семейные детские сады.
Как
Сенатор предлагает к семейным дошкольным группам, где не более 10 человек, предъявлять такие же противопожарные требования, что и к жилым помещениям жилых домов.
Также предлагается разграничить СанПиНы для частных детских садов и семейных дошкольных групп.
В семейных детских садах обычно находятся братья и сёстры. А воспитатель — их мама, и она будет тщательно следить за качеством еды без дополнительной регуляторики, — отметил Кутепов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой очереди в детские сады. Приём в них будет осуществляться с помощью региональных информационных систем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен