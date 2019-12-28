https://static.news.ru/photo/cbce5446-2aeb-11ea-9cb8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кутепов Фото: council.gov.ru

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил устранить препятствия, которые мешают многодетным родителям открывать семейные детские сады.

Как пояснил Кутепов «Парламентской газете», речь идёт о правилах противопожарной безопасности и СанПиНах. В частности, к семейным детским садам применяют те же требования, что и к частным образовательным учреждениям, которые должны находиться на первом или втором этаже зданий I и II степени огнестойкости в квартирах с двухсторонней ориентацией.

Сенатор предлагает к семейным дошкольным группам, где не более 10 человек, предъявлять такие же противопожарные требования, что и к жилым помещениям жилых домов.

Также предлагается разграничить СанПиНы для частных детских садов и семейных дошкольных групп.

В семейных детских садах обычно находятся братья и сёстры. А воспитатель — их мама, и она будет тщательно следить за качеством еды без дополнительной регуляторики, — отметил Кутепов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой очереди в детские сады. Приём в них будет осуществляться с помощью региональных информационных систем.