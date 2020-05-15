В Совете Федерации рассказали о режиме работы журналистов

Представители СМИ, осуществляющие информационное обеспечение деятельности Совета Федерации, пока будут делать это удалённо.
Об этом
Для информационного обеспечения парламентской деятельности верхней палаты при подготовке к ближайшему заседанию и самого заседания сохранится «удалённый» режим для представителей СМИ, — цитирует издание Пономаренко.
Он добавил, что выработанные форматы позволяют не снижать эффективности популяризации законодательной деятельности.
С 26 марта сотрудники аппарата Совета Федерации старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом были переведены на дистанционный режим работы. Сами сенаторы работают в регионах.
Как писал NEWS.ru, в Совфеде считают, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) носит превентивный, а не карательный характер. Об этом заявила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
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