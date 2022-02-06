Сноубордисты спасли провалившегося в снежную яму ребёнка в Сочи

Сноубордисты спасли попавшего в снежную ловушку ребёнка на одном из горнолыжных курортов в Сочи. Подросток катался вне трассы и угодил в глубокую снежную яму. Проезжавшие следом любители экстрима вовремя услышали его крики о помощи. Спортсмены помогли юному лыжнику выбраться из снежного плена, в котором он провёл не менее получаса, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. На вид мальчику 12–13 лет.

К счастью, этот несчастный случай закончился хеппи-эндом! Можно сказать, что у ребёнка теперь два дня рождения, — говорится в сообщении.

На канале напомнили о правилах поведения на лыжной трассе. В частности, не стоит разрешать детям кататься вне трассы, а тем, у кого мало опыта, лучше спускаться с горы в паре или группой.

Ранее сообщалось, что сноубордист погиб на горнолыжном курорте в Сочи, упав головой в сугроб. Он не смог выбраться самостоятельно, и его завалило снегом.

Спортсмен катался как фрирайдер и совершал спуск на неофициальной трассе. Очевидцы вызвали скорую, откопали мужчину из-под снега и попытались сделать ему искусственное дыхание, однако это не помогло.