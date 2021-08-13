В Сети появилось видео дома в Тайшете, где мужчина удерживал девочку

В Сеть попало видео дома, где житель Тайшета удерживал 13-летнюю девочку, после того как убил всех её родственников. Об этом сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, мужчина, который является жителем города Тайшет Иркутской области, убил 74-летнюю бабушку и её 48-летнего сына. После этого он удерживал 13-летнюю девочку в доме, отмечается в сообщении.

Однако школьница смогла отправить сообщение по телефону однокласснице с просьбой о помощи, где написала о том, что неизвестный мужчина удерживает её в доме. Мать одноклассницы сразу же обратилась в полицию.

После того как девочку освободили, в подполе дома полицейские обнаружили тела убитых родственников школьницы. Сам задержанный уже ранее сидел в тюрьме за ряд тяжких преступлений, в том числе и за убийство.

На сегодняшний день справиться с полученной психологической травмой девочке помогают психологи.

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