В Сети поддержали похоронившего жену Норкина

Пользователи Сети оценили поступок журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который опубликовал в соцсети фотографию с похорон своей жены Юлии.
Журналистка и супруга Норкина, работавшая на телевидении и радио, умерла от инсульта на 53-м году жизни. В комментариях к снимку, который
Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Норкин опубликовал фото с похорон, которые прошли 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье. Проститься с Юлией Норкиной пришли около ста человек, включая журналистов, которых телеведущий попросил не снимать церемонию. Норкин позволил всем попрощаться с усопшей и последним подошёл к телу, чтобы провести несколько минут в тишине.
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