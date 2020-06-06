В Сети поддержали похоронившего жену Норкина

https://static.news.ru/photo/33e3442e-a855-11ea-86b3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Норкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пользователи Сети оценили поступок журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который опубликовал в соцсети фотографию с похорон своей жены Юлии.

Журналистка и супруга Норкина, работавшая на телевидении и радио, умерла от инсульта на 53-м году жизни. В комментариях к снимку, который размещён на странице Норкина в Instagram, фолловеры поддержали его и пожелали сил: «Держитесь, я не знаю как, но держитесь», «Как несправедливо, как рано, какая боль», «До слёз... Несправедливо... Держитесь», «Царствие небесное, вам сил пережить горе».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Норкин опубликовал фото с похорон, которые прошли 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье. Проститься с Юлией Норкиной пришли около ста человек, включая журналистов, которых телеведущий попросил не снимать церемонию. Норкин позволил всем попрощаться с усопшей и последним подошёл к телу, чтобы провести несколько минут в тишине.