Норкин опубликовал фото с похорон супруги

https://static.news.ru/photo/948d19fe-a827-11ea-9f7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». Церемония прошла в субботу на Новодеревенском кладбище в Подмосковье.

По информации журнала StarHit, проститься с Юлией Норкиной пришли около ста человек, включая журналистов, которых телеведущий попросил не снимать церемонию. Норкин позволил всем попрощаться с усопшей и последним подошёл к телу, чтобы провести несколько минут в тишине.

Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришёл, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка, — написал Норкин в Instagram.

Ведущий телеканала НТВ призвал сочувствующих не реагировать на сообщения критиков семьи Норкиных, потому что супруге бы «это не понравилось».

Как писал NEWS.ru, Юлия Норкина умерла от проблем с сердцем в 53 года.