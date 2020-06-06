Юлию Норкину похоронили в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5844395c-a80c-11ea-b8a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущую радио «Комсомольская правда» Юлию Норкину похоронили 6 июня в Подмосковье. По словам очевидцев, когда к месту погребения приехал катафалк, супруга покойной, журналиста Андрея Норкина рядом не оказалось.

Мужчина пришёл на кладбище после церемонии, когда гроб уже находился в могиле. Некоторое время он стоял молча, а потом ушёл. Пришедших корреспондентов он попросил не вести съёмку, передаёт журнал StarHit. Похороны прошли на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Проводить Норкину в последний путь приехали свыше 100 человек. Среди них коллеги покойной по медийному ремеслу: телеведущий Эрнест Мацкявичюс, режиссёр Александр Долинский, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев.

Профессиональную деятельность Юлия Норкина начала в 1992 году на «Радио 101». Там будущие супруги и познакомились. Женщина умерла на 53-м году жизни из-за проблем с сердцем.

Годом ранее, как писал NEWS.ru, Андрей Норкин внезапно покинул студию НТВ прямо во время эфира своего ток-шоу «Место встречи». Он внезапно почувствовал себя плохо. С тех пор его соведущим стал молодой коллега Иван Трушкин, который заменял старшего товарища, пока тот лежал в больнице.