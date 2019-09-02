https://static.news.ru/photo/835a5c18-cd77-11e9-adf2-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская и Иван Соловьев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Интернет-пользователь прокомментировали расставание депутата Государственной думы Натальи Поклонской и бывшего руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Брачный союз продержался всего год.

Ранее Соловьёв сообщил, что уходит от своей супруги. Расставание, по его словам, произошло потому, что они не сошлись характерами.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни одобряют решение мужчины, так как два лидера в одной семье — гремучая смесь.

Недолго он Поклонскую выдержал, — пишет @G_Garrison_

Другие начали поздравлять девушку с тем, что она освободилась от «лишнего груза».

Почему-то не удивили... Он ей точно не пара, — считает @kirillica1957.

А обозреватель Максим Кононенко у себя в Telegram-канале написал всего одно слово: «СВОБОДНА!», передаёт « Царьград ».

Как писал News.ru, Поклонская рассказала, что в её личной жизни случились коренные перемены. По словам народного избранника, о них пока никто не знает и она собирается держать их в тайне.