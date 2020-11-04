В Сеть попало видео спасения кошки, упавшей в вентиляционную шахту в Москве

https://static.news.ru/photo/2680cda6-1ecf-11eb-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошку, застрявшую в вентиляционной шахте, спасли на улице Степана Шутова в Москве. На помощь животному пришли добровольцы «СпасРезерва».

Кошка провалилась в шахту на глубину около пяти метров. Жалобное мяуканье услышала гулявшая с ребёнком молодая мама. Прибывшие на место добровольцы попытались сначала заманить животное в переноску при помощи лакомства, но кошка отказалось выходить.

Затем спасатели решили спуститься вниз с помощью альпинистского снаряжения. В небольшое вентиляционное отверстие смогла пролезть Светлана Керусова. Кошку удалось поднять наверх с помощью сачка. Ей дали немного времени, чтобы успокоиться, а затем отпустили, передаёт РЕН ТВ.

Кошка вышла из сетки, по-хозяйски смело прошлась по газону. Через некоторое время, когда спасатели собрали оборудование, не стала стесняться и подошла к ним потрапезничать, — рассказали в отряде.

Ранее сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Москве вытащили кошку из-под капота автомобиля такси. За помощью обратился водитель, который при запуске двигателя услышал непривычные звуки и странный крик. Открыв капот, мужчина обнаружил в моторном отсеке кошку. Животное попало под ремень генератора. Прибывшие пожарные аккуратно высвободили пушистое млекопитающее, но выяснилось, что оно не могло самостоятельно ходить, так как были повреждены задние лапы и хвост. Специалисты МЧС передали кошку волонтёрам, которые отвезли её к ветеринарам.

Пожарные назвали случай уникальным, так как животные после запуска двигателя редко выживали, писал NEWS.ru.