В Сеть попали личные данные полутора миллионов россиян

Персональные данные более полутора миллионов россиян попали в Интернет после взлома хакерами серверов косметической компании Oriflame. Об этом сообщает портал Security Lab.

Данные злоумышленники похитили ещё в начале августа. В их распоряжении оказался архив размером в 4 Тб, содержащий сведения не только о россиянах, но и подданных Великобритании, Китая, Испании, Грузии, Казахстана и Украины.

Тогда хакеры выложили в Сеть часть архива с данными граждан Грузии и Казахстана. Предполагается, что злоумышленникам не удалось договориться с компаний о выкупе за информацию, поэтому они выкладывают архив в свободный доступ частями. База данных по россиянам составляет отсканированные копии паспортов размером свыше 800 Гб.

Ранее сообщалось, что хакеры 14 раз атаковали систему онлайн-голосования в Москве и испортили один бюллетень. По словам специалистов, злоумышленники использовали новый метод превращения бюллетеней в недействительные, заменяя символы в коде в цепочке блокчейна.