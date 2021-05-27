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Саратовских школьников задержали по подозрению в экстремизме

11:14, 28 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратовской области силовики провели операцию по задержанию школьников, подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В операции участвовали более 100 сотрудников МВД, Росгвардии, СКР и ФСБ. Они провели обыски у 14 подростков, в ходе которых были изъяты «нацистские символы», ножи, биты и пневматическое оружие.

Задержаны четверо школьников. По данным следствия, в конце 2020 года они создали сообщество, которое имело сразу два названия: «Правая Гвардия» и «Объединение Славян Саратовской области». Подростки планировали устраивать нападения на атеистов, лиц нерусской национальности и представителей ЛГБТ. Для осуществления своих замыслов они искали единомышленников по всему региону.

В настоящее время фигурантами уголовного дела являются 14 человек. Четверо проходят как создатели экстремистской группы, а остальные — как участники.

Ранее сообщалось, что в Пензе задержали 16-летнего подростка, который собирался устроить массовый расстрел одноклассников. О своих планах он рассказал в соцсетях. Школьник хотел отомстить сверстникам за то, что они не уважают его.

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