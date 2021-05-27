Саратовских школьников задержали по подозрению в экстремизме

https://static.news.ru/photo/05570ac8-bf8d-11eb-b8dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратовской области силовики провели операцию по задержанию школьников, подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В операции участвовали более 100 сотрудников МВД, Росгвардии, СКР и ФСБ. Они провели обыски у 14 подростков, в ходе которых были изъяты «нацистские символы», ножи, биты и пневматическое оружие.

Задержаны четверо школьников. По данным следствия, в конце 2020 года они создали сообщество, которое имело сразу два названия: «Правая Гвардия» и «Объединение Славян Саратовской области». Подростки планировали устраивать нападения на атеистов, лиц нерусской национальности и представителей ЛГБТ. Для осуществления своих замыслов они искали единомышленников по всему региону.

В настоящее время фигурантами уголовного дела являются 14 человек. Четверо проходят как создатели экстремистской группы, а остальные — как участники.

Ранее сообщалось, что в Пензе задержали 16-летнего подростка, который собирался устроить массовый расстрел одноклассников. О своих планах он рассказал в соцсетях. Школьник хотел отомстить сверстникам за то, что они не уважают его.