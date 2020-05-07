В Санкт-Петербурге введут масочно-перчаточный режим

https://static.news.ru/photo/5fe1b066-9080-11ea-8022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Санкт-Петербурга обяжут носить защитные маски и перчатки в общественных местах. Об этом сообщили глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова и вице-губернатор Евгений Елин.

Когда именно будет принято нововведение, они не уточнили. Однако, по словам замглавы региона, это будет сделано в ближайшее время.

Мы будем не рекомендовать, мы обяжем носить маски и перчатки, — сказал Елин в программе «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Он добавил, что в метрополитене будут установлены специальные аппараты, где можно будет приобрести маски и перчатки, а также специальные урны, куда нужно будет выбрасывать уже использованные средства защиты.

Не обязательно при этом носить медицинские маски. Они нужны для медицинских работников. Для обычных граждан нужны гигиенические маски — их можно купить в обычных магазинах или их можно сделать самим, — пояснила Башкетова.

Она отметила, что решение вопроса о послаблении режима ограничений, введённых из-за коронавируса, может быть только после того, как темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%. Пока что, по её словам, этот показатель колеблется на уровне 7–8%.

Сейчас в Санкт-Петербурге действует рекомендательная норма о посещении общественных мест в масках. Тем не менее в нескольких районах Ленинградской области уже действует масочный режим.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве масочный режим введут с 12 мая. Нарушителей обещают штрафовать. Такие же меры решено принять и в других регионах страны.