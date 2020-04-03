В Санкт-Петербурге оштрафовали нарушителя самоизоляции

https://static.news.ru/photo/6abd2716-75a7-11ea-9adf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Суд оштрафовал жителя Санкт-Петербурга за то, что он нарушил режим самоизоляции.

Мужчина вернулся из Катара 25 марта. Ему передали предписание, в котором говорилось, что он должен соблюдать домашний карантин в течение двух недель. Однако 31 марта горожанина обнаружили на улице у дома. Теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 500 рублей, передаёт портал «Невские Новости».

Как писал NEWS.ru, уже более 49 тысяч петербуржцев прошли проверку на коронавирус. За прошедшие сутки анализы сдали 4788 человек. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, десятая часть всех проведённых тестов на COVID-19 в РФ приходится на Петербург. Количество инфицированных в Северной столице сейчас составляет 147 человек.