В Санкт-Петербурге оштрафовали нарушителя самоизоляции

Суд оштрафовал жителя Санкт-Петербурга за то, что он нарушил режим самоизоляции.
Мужчина вернулся из Катара 25 марта. Ему передали предписание, в котором говорилось, что он должен соблюдать домашний карантин в течение двух недель. Однако 31 марта горожанина обнаружили на улице у дома. Теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 500 рублей,
Как писал NEWS.ru, уже более 49 тысяч петербуржцев прошли проверку на коронавирус. За прошедшие сутки анализы сдали 4788 человек. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, десятая часть всех проведённых тестов на COVID-19 в РФ приходится на Петербург. Количество инфицированных в Северной столице сейчас составляет 147 человек.
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