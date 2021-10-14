Стали известны подробности ритуального убийства подростка под Рязанью

Отчим и мачеха зарезали 15-летнего подростка и скинули его тело в заброшенный колодец под Рязанью. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это было ритуальное убийство и злоумышленники уже задержаны.

15-летний подросток проживал с семьёй в посёлке учхоза Стенькино Рязанского района. Пропал он 8 октября, его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября.

По предварительным данным, в жилище несовершеннолетнего подозреваемые нанесли ему несколько ударов ножом, от которых он скончался. Затем они вывезли тело в лесополосу на территории Рязанского района и бросили в заброшенный колодец, где его и обнаружили полицейские, — сообщила Волк.

Следы крови нашли дома у мальчика и в машине у одного из подозреваемых, сообщает полиция. По имеющейся информации, подозреваемы практиковали оккультизм.

Ранее в махачкалинской школе двое одноклассников, между которыми ранее неоднократно случались конфликты, в очередной раз поссорились, и один ударил другого ножом. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый задержан. На допросе он заявил, что не собирался убивать одноклассника, а удар нанёс в состоянии аффекта.