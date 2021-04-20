В ряде городов прошли задержания накануне акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/d8d566fc-a277-11eb-9c91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как минимум в 20 российских городах прошли задержания накануне протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили в правозащитном центре «ОВД-Инфо».

В частности, по данным правозащитников, задержания имели место в Санкт-Петербурге, Брянске, Великом Новгороде, Вологде, Волгограде, Казани, Краснодаре Пятигорске, Ростове-на-Дону, Твери и других городах.

В большинстве случаев людей задерживают из-за сообщения в соцсетях по статье о нарушении порядка организации и проведения митингов (ст. 20.2 КоАП РФ), сообщается на сайте центра.

Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Генпрокуратура, МВД и Роскомнадзор предупредили об ответственности за распространение информации о несанкционированных митингах и участие в них.

Навальный находится в исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание по делу «Ив Роше». 31 марта он объявил голодовку, требуя квалифицированной медицинской помощи. 19 апреля стало известно, что его переводят из колонии в стационар областной больницы для осуждённых.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. По словам её адвоката Вероники Поляковой, задержания произошло у дома Ярмыш, когда она вышла в магазин в разрешённое время.

Задержана также сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом) Любовь Соболь. Её адвокат Владимир Воронин заявил, что полицейские вытащили Соболь из автомобиля такси у метро «Автозаводская».