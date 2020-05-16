В РПЦ назвали онлайн-трансляции служб популярнее храмов

https://static.news.ru/photo/351ad0a0-977a-11ea-8aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-трансляции богослужений собирают больше людей, чем обычные службы в храмах. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он выразил надежду, что после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, верующие вновь вернутся в свои приходы.

Мы увидели, что трансляции служб собирают больше людей, чем службы в храмах в обычное время, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» митрополит Иларион.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл признался, что обращение к верующим с просьбой отказаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса далось ему «с большой скорбью» и было самым сложным в жизни.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда сообщил, что службы в храмах Москвы и Подмосковья будут совершаться без прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Ранее запрет на посещение храмов для прихожан был установлен до 28 апреля. Патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса.