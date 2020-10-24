В РПЦ высказались против налога на бездетность

https://static.news.ru/photo/1010bb22-15f5-11eb-9b95-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Иларион Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион раскритиковал идею о введении в России налога на бездетность.

Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе из личных соображений, — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, такой налог придётся платить ему самому и всем монахам, давшим обет безбрачия.

Инициатива о налоге принадлежит общероссийской общественной организации «Совет матерей». Там считают, что ежемесячный сбор в размере 500 рублей должны платить все мужчины и женщины репродуктивного возраста, которые сознательно отказываются от детей. По мнению председателя правления организации Татьяны Буцкой, введение налога будет способствовать рождаемости и пополнит бюджет страны.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме назвали идею налога неприемлемой и чрезмерно радикальной. По мнению парламентариев, улучшать демографическую ситуацию следует путём поддержки молодых семей со стороны государства.