В РПЦ ответили на обвинение США в нарушении свободы вероисповедания

Заявление Госдепартамента США о том, что в России нарушается свобода вероисповедания, основано на политике ведомства, заявил «Газете.Ru» зампред синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, вопрос реализации свободы вероисповедания давно стал «инструментом политической борьбы» между странами.

Государственный департамент США всё время пытается вносить своё суждение относительно религиозных свобод в России и делает это, как правило, опираясь на те мнения в российском обществе, которые по каким-то причинам заранее подходят политике ведомства. Опора осуществляется на мнение тех организаций, которые многие эксперты называют сектантскими, законы, касающиеся оскорбления чувств верующих, также получают негативную оценку, — сказал Кипшидзе.

Он добавил, что взвешенности от подобных докладов ожидать не приходится, а российское регулирование религиозных организаций должно развиваться вне зависимости мнения Госдепартамента США. Кипшидзе также упрекнул сами Штаты в нарушениях религиозных свобод, напомнив о дискриминации традиционных христиан.

Госдепартамент США включил Россию в чёрный список государств, где нарушается свобода вероисповедания, вместе с Мьянмой, КНР, Эритреей, Ираном, КНДР, Пакистаном, Саудовской Аравией, Таджикистаном и Туркменистаном.

Американская сторона ссылается на закон о международной свободе вероисповедания, который был принят в 1998 году американским конгрессом. Согласно положениям законопроекта, в данных странах происходят вопиющие случаи нарушения религиозной свободы.

Ранее в РПЦ назвали грехом использование противозачаточных средств. Председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил также, что аборт считается убийством — за исключением процедуры прерывания беременности, проведённой по медицинским показаниям.