В РПЦ осудили священников, призывавших приходить в храм на Пасху

https://static.news.ru/photo/e95d4a5e-86f7-11ea-aa2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал слова московских священников о том, что призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла оставаться дома в Пасху — всего лишь пожелание главы РПЦ. По его словам, рекомендации руководителя Церкви игнорировать нельзя.

Он отметил, что в данном контексте речь идёт о здоровье людей.

Когда некие священники в Москве распространяли видеоролики, говоря о том, что призыв патриарха — это всего лишь его пожелание: вы можете прислушаться, а можете не прислушаться <...>, то я с этими благоглупостями категорически не согласен, — сказал священник в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, он посоветовал не мешать полицейским исполнять свои должностные обязанности. Каждый должен заниматься своим делом, заключил Илларион.

Ранее NEWS.ru писал, что РПЦ раскритиковала пасхальные службы для «избранных» во время пандемии коронавируса. Речь идёт о службе в столичном храме Софии, где был актёр Иван Охлобыстин.