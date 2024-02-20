В РПЦ оценили решение Ватикана благословлять однополые союзы РПЦ: решение Ватикана о благословении однополых союзов отходит от христианства

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Благословение однополых союзов католической церковью отражает резкий отход от христианского нравственного учения, считают участники заседания Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви (РПЦ). Таким образом в РПЦ оценили декларацию, принятую Ватиканом в декабре 2023 года, сообщается на сайте Московского Патриархата.

Участники заседания выразили свои позиции относительно богословского содержания декларации Fiducia supplicans, в которой впервые в истории католической церкви предложены формы благословения однополых союзов. Члены Синодальной библейско-богословской комиссии были единогласны в том, что данное нововведение отражает резкий отход от христианского нравственного учения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что священнослужители Украинской грекокатолической церкви отказались давать благословение однополым бракам. Таким образом они отвергли изданную Ватиканом декларацию, заявив, что она не имеет силы.

При этом папа римский Франциск заявил, что практика суррогатного материнства должна быть запрещена во всем мире. По его словам, ребенок — это дар, а нерожденные дети не должны становиться предметом торговли. Кроме прочего, подобные вещи нарушают достоинство женщины, добавил он. Трансляция выступления велась на сайте Vatican News.