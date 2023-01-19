В РПЦ оценили новое экзотическое кадило В РПЦ предложили проверить реакцию священников на инновационное кадило

Фото: catalysis.ru

Русская православная церковь приветствует технологические новшества и никогда не выступала против технического прогресса, но газовое кадило видится ей весьма экзотическим изобретением, сообщил Lenta.ru представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. При этом, по его мнению, каталитическое кадило, которое создали новосибирские ученые, уже сейчас можно применять в церковной практике.

Церковь никогда не выступала против технического прогресса, в храмах пользуются электричеством, интернетом, современными инженерными системами. Вместе с тем «газовое кадило» видится экзотическим изобретением, — признал спикер РПЦ.

Кипшидзе предположил, что создателю кадила следует представить свою разработку священникам, которые интересуются развитием технологий, и оценить их реакцию на изобретение.

Новое газовое кадило изобрел ученый из Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов. В организации рассказали, что каталитическое кадило способно работать очень долго. Церковный гаджет работает на основе каталитической горелки, а в нижнюю часть кадила вставляется баллон с газовой смесью из пропана-бутана и воздуха.

Ранее патриарх Кирилл предупредил, что желание уничтожить Россию обернется «концом мира». Предстоятель РПЦ напомнил, что РФ обладает «мощным оружием» и «сильными людьми».