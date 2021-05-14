В РПЦ назвали обратную сторону «триумфа» украинских раскольников

https://static.news.ru/photo/0aa333e8-b68d-11eb-a22d-96000091f725_660.jpg Фото: Фото novosti-dny.su

Совместных богослужений с лидером неканонической Православной церкви Украины митрополитом Епифанием (Думенко) избегают даже те главы поместных церквей, кто признал ПЦУ. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Много ли предстоятелей, помимо патриарха Варфоломея, до сих пор сослужили с Епифанием (Думенко)? Даже те православные иерархи, кто под давлением согласился признать украинских раскольников, избегают сослужения с ними, — сказал Иларион.

Так называемая Православная церковь Украины была создана в 2018 году по инициативе экс-президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея. ПЦУ образовалась путём слияния двух раскольнических образований и получила от Варфоломея томос на автокефалию.

ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, чей епископат преимущественно состоит из греков, а также предстоятель Кипрской церкви.

РПЦ в ответ на создание ПЦУ разорвало отношения с Константинополем.

Ранее РПЦ призвала создать базу для усыновления замороженных эмбрионов.