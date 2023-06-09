В Роструде объяснили, можно ли уйти с работы раньше за счет отказа от обеда Роструд: сократить рабочий день за счет отказа от обеда можно, договорившись с начальством

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У работника есть возможность сократить свой трудовой день за счет отказа от официального обеденного перерыва, рассказали СМИ в пресс-службе Роструда. Однако сделать это можно только в результате личной договоренности с начальником.

Как пояснили в ведомстве, в Трудовом кодексе нет нормы, позволяющей ценой своего обеда освободиться от работы пораньше и пойти домой. Согласно документу, работодатель обязан предоставлять своим сотрудникам обеденный перерыв, который не может длиться менее получаса и более двух часов. Исключение составляют лишь те, чей рабочий день продолжается менее четырех часов.

Таким образом, совсем не уходить на обед по закону нельзя, но в ряде случаев перерыв можно сократить. Так, если работодатель выделяет на отдых час, можно использовать из этого времени лишь полчаса, а о сокращении рабочего дня на оставшиеся полчаса придется лично договариваться с начальником.

Ранее в Роструде напомнили, что ближайшая рабочая неделя для россиян будет сокращенной из-за празднования Дня России. В ведомстве пояснили, что трудиться гражданам придется со вторника, 13 июня, по пятницу, 16 июня.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в свою очередь, высказал мнение, что в России могут сократить рабочую неделю до четырех дней при условии экономической стабильности.