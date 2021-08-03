В Ростовской области ужесточили коронавирусные ограничения

В Ростовской области с 4 августа ужесточаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Оно опубликовано на сайте местного правительства.

Согласно документу, приостанавливается работа аквапарков в закрытых помещениях, бань, саун и бассейнов. В парках культуры временно прекратят работу аттракционы. Запрещается работа фуд-кортов в ТРЦ, за исключением обслуживания навынос.

В медицинских организациях временно прекращаются профосмотры и диспансеризация, плановая госпитализация и оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы для жизни и здоровья пациентов.

В общественном транспорте и такси запрещается проезд без масок. Спортивные и физкультурные мероприятия будут проводиться без зрителей. В кинотеатрах, концертных залах, театрах и заведениях общепита заполненность мест ограничивается 30%.

При посещении МФЦ, отделений почты, спортзалов, фитнес-клубов, кафе и ресторанов граждане должны будет предъявлять один из трёх документов: сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесённом COVID-19. Один из этих документов также потребуется студентам при заселении в общежитие.

Срок, на который вводятся новые ограничения, в постановлении не указан. Контролировать их выполнение губернатор будет лично.

По данным федерального оперштаба, Ростовская область занимает пятое место в России по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки там выявлено 444 новых случая заражения. Всего в регионе с начала пандемии заболели около 111 тысяч человек. Из них почти 98 тысяч выздоровели и 5259 скончались.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что большинство случаев заражения коронавирусом (80%) происходит по вине так называемых суперрраспространителей. У этих людей отсутствуют клинические проявления болезни, но при этом они представляют повышенную опасность для окружающих.