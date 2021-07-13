Индийский штамм COVID выявили во всех пробах в Ростовской области

Индийский штамм коронавируса обнаруживается во всех пробах, которые были взяты в Ростовской области. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв, передаёт ТАСС.

Указанный штамм вируса обнаруживается в пробах последние три недели.

Из числа обследованных в 90% случаев люди не выезжали за рубеж. Соответственно, данный вирус широко распространён в популяции, — пояснил Ковалёв.

Он отметил, что «дельта» обнаруживается у приезжающих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии последние две недели. Самым же распространённым за время пандемии в Ростовской области он назвал штамм «альфа».

Ранее международный медицинский журнал Vaccines признал эффективность «Спутника V» против новых штаммов коронавируса, в том числе и против индийского.