В российской армии выявлено почти три тысячи заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/c1612a62-8c9b-11ea-946a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil_ru/instagram.com

Более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая. Об этом заявили в Минобороны России.

В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1 177 военнослужащих с положительными результатами, — цитирует ТАСС сообщение.

Кроме того, коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в высших учебных заведениях выявлено 1 195 случаев и 322 случая — среди гражданского персонала.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны сообщило об изменении в порядке отправки призывников на службу из-за коронавируса. Новобранцы начнут поступать в части после 20 мая. Призывные комиссии откроются после 6 мая, всех сотрудников военкоматов уже обеспечили медицинскими масками и антисептиками. Они изучают призывников в удалённом формате. У каждого будущего солдата будут брать анализ на коронавирус. Кроме того, их будут сопровождать офицеры с необходимыми лекарствами и масками. Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля.