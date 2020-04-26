Власти назвали дату начала отправки призывников на службу

https://static.news.ru/photo/7a7dfb80-87ea-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Министерство обороны сообщило об изменении в порядке отправки призывников на службу из-за коронавируса. Новобранцы начнут поступать в части после 20 мая.

Призывные комиссии откроются после 6 мая, передаёт ТАСС. Всех сотрудников военкоматов обеспечили медицинскими масками и антисептиками. Они изучают призывников в удалённом формате.

У каждого будущего солдата будут брать анализ на коронавирус. Кроме того, их будут сопровождать офицеры с необходимыми лекарствами и масками.

Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля. Указ президента России Владимира Путина предусматривает отправку в войска 135 тысяч человек в этот период.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, перенести армейский призыв на июнь предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.