Власти назвали дату начала отправки призывников на службу

Министерство обороны сообщило об изменении в порядке отправки призывников на службу из-за коронавируса. Новобранцы начнут поступать в части после 20 мая.
Призывные комиссии откроются после 6 мая,
У каждого будущего солдата будут брать анализ на коронавирус. Кроме того, их будут сопровождать офицеры с необходимыми лекарствами и масками.
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля. Указ президента России Владимира Путина предусматривает отправку в войска 135 тысяч человек в этот период.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, перенести армейский призыв на июнь предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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