В России жертвами коронавируса за сутки стали 383 человека

https://static.news.ru/photo/da50cc4e-7679-11eb-8fb2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувший день от коронавируса скончались 383 пациента. Общее число погибших в стране с начала пандемии достигло 84 430 человек.

Больше всего больных за сутки скончалось в Москве (43), Санкт-Петербурге (37) и Московской области.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 200 902 случая COVID-19 в 85 регионах, выздоровели 3 751 562 человека. Такие данные на утро 24 февраля приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость коронавирусом в мире падает уже шестую неделю подряд. Число заболевших коронавирусом с 15 по 21 февраля снизилось на 11%, а количество жертв — на 20% по сравнению с прошедшей неделей. Так, за минувшие семь дней было выявлено 2 457 026 заражённых и 66 359 смертей. По данным на 21 февраля в мире насчитывалось 110 763 898 случаев заболевания и 2 455 331 летальный исход, писал NEWS.ru.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна коронавируса в России не просто началась, она уже завершилась. По его словам, она пришлась на период после новогодних праздников.