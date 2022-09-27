В России зарегистрируют первый препарат от оспы

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

В ближайшее время в России могут зарегистрировать первый отечественный препарат против оспы «НИОХ-14», сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев. По его словам, сроки исчисляются несколькими неделями, передает ТАСС.

Регистрация ожидается буквально <...> днями-неделями, достаточно быстро. Я надеюсь, [что это произойдет в течение нескольких недель], — сказал Локтев.

В начале июня «Вектор» направил в Минздрав заявку о регистрации вакцины против оспы четвертого поколения. Препарат назывался «ОртопоксВак». Предполагается, что вакцина станет одним из высокоэффективных и безопасных средств профилактики натуральной оспы и заболеваний родственных вирусов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала создание новых российских вакцин. В частности, Ростовский институт микробиологии и паразитологии создал вакцину против ротавируса. По словам Поповой, препарат проходит стадию клинических испытаний и в скором времени будет выпущен.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что вакцинация от ротавируса входит в Национальный календарь профилактических прививок. По ее словам, врачи прививают людей, если в этом есть необходимость.