В России зарегистрировано 29 409 новых случаев коронавируса

В России шестой день фиксируется более 900 смертей от коронавируса, за сутки зарегистрировано 29 409 новых случаев заражения коронавирусом, это второе по величине значение за пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 804 774, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число умерших
В Москве выявили 5 002 случая заражения коронавирусом за сутки. Днём ранее этот показатель составлял 4 610. Число летальных исходов в столице увеличилось на 71 против 72 днём ранее, до 29 738 человек.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ежемесячно штрафовать россиян за уклонение от вакцинации против коронавируса. По его словам, штраф в пять тысяч рублей позволит добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения.