В России зарегистрировано 29 409 новых случаев коронавируса

В России шестой день фиксируется более 900 смертей от коронавируса, за сутки зарегистрировано 29 409 новых случаев заражения коронавирусом, это второе по величине значение за пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 804 774, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число умерших составило 957 человек против 962 днём ранее. Всего с начала пандемии умерли 217 372 пациента. Число вылечившихся возросло за сутки на 15 460. Всего выздоровели 6 873 579 человек.

В Москве выявили 5 002 случая заражения коронавирусом за сутки. Днём ранее этот показатель составлял 4 610. Число летальных исходов в столице увеличилось на 71 против 72 днём ранее, до 29 738 человек.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ежемесячно штрафовать россиян за уклонение от вакцинации против коронавируса. По его словам, штраф в пять тысяч рублей позволит добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения.